Yozgatspor 1959 FK - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Yozgatspor 1959 FK - Pazarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KAAN ÇALIŞKAN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yozgat Bozok Stadı
Yozgatspor 1959 FK: Osman Keçelioğlu, Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Samet Göker, Tamer Arıcı
Teknik Direktör:
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Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Oğuzhan Demir, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Fatih Ergen, Muhammet Ali Aydın, Onur Civelek, Mithat Pala, Mücahit Çakır, Hüseyin Eray Karataş, Cevat Kuy, Aykut Civelek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: EMRE KAAN ÇALIŞKAN, AHMET ULU, YUSUF SUSUZ, OSMAN KÖKSALDI
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