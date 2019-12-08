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Yozgatspor 1959 FK - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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YOZGATSPOR 1959 FK - PAZARSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Yozgatspor 1959 FK - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Yozgatspor 1959 FK ile Pazarspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Yozgatspor 1959 FK - Pazarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Yozgatspor 1959 FK - Pazarspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Yozgat Bozok Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı EMRE KAAN ÇALIŞKAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yozgat Bozok Stadı

Yozgatspor 1959 FK: Osman Keçelioğlu, Abdulsamet Kırım, Oğuzhan Kandemir, Mustafa Serkan Demirel, Beytullah Ersoy, Uğur Erdoğan, Yunus Şencay, Hamdi Tayfun Yılmaz, Göksal Özkara, Samet Göker, Tamer Arıcı

Teknik Direktör:

Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Oğuzhan Demir, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Fatih Ergen, Muhammet Ali Aydın, Onur Civelek, Mithat Pala, Mücahit Çakır, Hüseyin Eray Karataş, Cevat Kuy, Aykut Civelek

Teknik Direktör:

Hakem: EMRE KAAN ÇALIŞKAN, AHMET ULU, YUSUF SUSUZ, OSMAN KÖKSALDI

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