Nevşehir Belediyespor - Somaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Nevşehir Belediyespor - Somaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BARKIN KARA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Nevşehir Gazi Stadı
Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Savaş Yılmaz, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran
Teknik Direktör:
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Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ahmet Tamet, Mustafa Bedirhan Çelik, Muharrem Tunay Meral, Onur Ulaş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Mehmet Uysal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BARKIN KARA, MURAT TAŞÇIKAR, FURKAN KOCAYILDIZ, AHMET AYDIN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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