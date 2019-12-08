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Nevşehir Belediyespor - Somaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - SOMASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Nevşehir Belediyespor - Somaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Nevşehir Belediyespor ile Somaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Nevşehir Belediyespor - Somaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Nevşehir Belediyespor - Somaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Nevşehir Gazi Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı BARKIN KARA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Nevşehir Gazi Stadı

Nevşehir Belediyespor: İlker Günaslan, Muhammed Ali Kurt, Youssef Yeşilmen, Emre Gemici, Onur Ural, Alper Yener, Onur Behiç Özalgan, Savaş Yılmaz, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Okan Duran

Teknik Direktör:

Somaspor: Melih Şencan, Muhsin Polat, Muammer Atalay, Ahmet Tamet, Mustafa Bedirhan Çelik, Muharrem Tunay Meral, Onur Ulaş, Yusuf Can Abay, Üzeyir Ergün, Oğuzhan Nemli, Mehmet Uysal

Teknik Direktör:

Hakem: BARKIN KARA, MURAT TAŞÇIKAR, FURKAN KOCAYILDIZ, AHMET AYDIN

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