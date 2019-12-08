İşte Sultanbeyli Bel. - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı NECATİ SELÇUK ŞAHİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası
Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Bünyamin Küçükosman
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Canlı, Yusuf Orhan, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Burak Aydın, Hüseyin Erol, Uğurcan Bekçi, Mümin Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: NECATİ SELÇUK ŞAHİN, HÜSEYİN OTYAKMAZ, LEVENT YEŞİLYURT, BURAK ALTINEL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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