﻿
İşte Sultanbeyli Bel. - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler
﻿
Site İçi Arama
﻿

İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Anagold 24Erzincanspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

149 Okunma

İşte Sultanbeyli Bel. - Anagold 24Erzincanspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Anagold 24Erzincanspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı NECATİ SELÇUK ŞAHİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası

Sultanbeyli Bel.: Bilal Özhan, Uğur Adem Gezer, Fatih Taşdelen, Bülent Kocabey, Recep Soner Cihan, Arda Hilmi Şengül, Mustafa Güngör, İlker Cihan, Kadir Samet Eser, Sırat Yeşilördek, Bünyamin Küçükosman

Teknik Direktör:

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Canlı, Yusuf Orhan, Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Ali Öztürk, Erdi Kasapoğlu, Burak Aydın, Hüseyin Erol, Uğurcan Bekçi, Mümin Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı

Teknik Direktör:

Hakem: NECATİ SELÇUK ŞAHİN, HÜSEYİN OTYAKMAZ, LEVENT YEŞİLYURT, BURAK ALTINEL

﻿

Anagold 24Erzincanspor - Tokatspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Şile Yıldızspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Sultanbeyli Bel. - Erzin Spor maçında ilk 11'ler
Artvin Hopaspor - Anagold 24Erzincanspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Anagold 24Erzincanspor - Kızılcabölükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
İşte Çankaya FK - Sultanbeyli Bel. maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿