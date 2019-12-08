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Kızılcabölükspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KIZILCABÖLÜKSPOR - ÇATALCA SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kızılcabölükspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Kızılcabölükspor ile Çatalca Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kızılcabölükspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı TAYFUN SARI yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kızılcabölük Semt Sahası

Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Mustafa Altun, Mustafa Ethem Erboğa, Sedat Yahşi, Serkan Özen, Ali Helvacı, Melih Vardar, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural

Teknik Direktör:

Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel

Teknik Direktör:

Hakem: TAYFUN SARI, SEDAT BAYRAK, BAYKAL TUNA, ANIL FURKAN LİMAN

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