Kızılcabölükspor - Çatalca Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Kızılcabölükspor - Çatalca Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Kızılcabölük Semt Sahası Stadyumunda oynanacak müsabakayı TAYFUN SARI yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kızılcabölük Semt Sahası
Kızılcabölükspor: Selçuk Çalışır, Mustafa Altun, Mustafa Ethem Erboğa, Sedat Yahşi, Serkan Özen, Ali Helvacı, Melih Vardar, Taygun Vurgun, Abdullah Altıntaş, Bahadır Kaya, İlyas Ural
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Çatalca Spor: Kadir Kahvecioğlu, Furkan Sakı, Bora Yelken, İsmail Sevindi, Önder Akdağ, Ufuk Özcan, Mehmet Mert Özkaptan, Hakan Yüce, Fırat Sezer, Ömer Faruk Acı, Gökhan Günel
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TAYFUN SARI, SEDAT BAYRAK, BAYKAL TUNA, ANIL FURKAN LİMAN
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