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İşte Düzcespor - Yomraspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DÜZCESPOR - YOMRASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Düzcespor - Yomraspor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Düzcespor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Düzcespor - Yomraspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Düzcespor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET ECEVİT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Düzce 18 Temmuz

Düzcespor: Doğancan Kılıç, Muhammet Ensar Uzun, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Melik Yeğin, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan

Teknik Direktör:

Yomraspor: Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Sinan Altınel, Uğur Durmuş, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Uğur Kurt, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Ogün Özçiçek

Teknik Direktör:

Hakem: AHMET ECEVİT, ÖZCAN GENEL, MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ, HAKAN AKTAŞ

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