İşte Düzcespor - Yomraspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Düzcespor - Yomraspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Düzce 18 Temmuz Stadyumunda oynanacak müsabakayı AHMET ECEVİT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Düzce 18 Temmuz
Düzcespor: Doğancan Kılıç, Muhammet Ensar Uzun, Burak Koçer, Abdulsamet Can, Güney Polat, Ahmet Maran, Yücel Yıldırım, Melik Yeğin, Fırat Hekimoğlu, Enver Ayyıldız, Orhan Erdoğan
Teknik Direktör:
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Yomraspor: Mehmetcan Köse, Semih Durmuş, Sinan Altınel, Uğur Durmuş, Erhan Şengül, Şenol Özyurt, Uğur Kurt, Tunahan Dikişci, Engin Berk Nebioğlu, Hüseyin Sürmeneli, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AHMET ECEVİT, ÖZCAN GENEL, MUHAMMED SAİT EMRE ALAGÖZ, HAKAN AKTAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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