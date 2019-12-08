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İşte Tokatspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE TOKATSPOR - 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Tokatspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Tokatspor ile 68 Aksaray Belediye Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Tokatspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Tokatspor - 68 Aksaray Belediye Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Gaziosmanpaşa Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ŞEVKET CAN ARSLAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Gaziosmanpaşa Stadı

Tokatspor: Mikail Keskin, Emrah Taysı, Birkan Yılmaz, Abdulbaki Şahin, Serhat Kaymak, Muhammed Şükrü Arslan, Ahmet Talha Yılmaz, Umut Eren Şenel, Sabrican Nazlı, Teyfik Hüsame Erdoğan, Mert Yasir Yılmaz

Teknik Direktör:

68 Aksaray Belediye Spor: Barış Başkan, Serhat Velioğlu, Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Hakan Akman, Enes Soy, İlyas Ekiz, Emre Karadağ, Serkan Gürses, Vehbi Furkan Yıldırım, Yusuf Avcılar

Teknik Direktör:

Hakem: ŞEVKET CAN ARSLAN, MEHMET KURU, HASAN CEBECİ, CÜNEYT AYDIN

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