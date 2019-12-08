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Serik Belediyespor - Erzin Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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SERİK BELEDİYESPOR - ERZİN SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Serik Belediyespor - Erzin Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Serik Belediyespor ile Erzin Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Serik Belediyespor - Erzin Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Serik Belediyespor - Erzin Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 1. Grup 16. Haftasında Serik İsmail Oğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı DAVUT DAKUL ÇELİK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Serik İsmail Oğan

Serik Belediyespor: Taner Kahriman, Alican Tez, Sinan Kalaycı, Ahmet Teker, Doğancan Aynacı, Burçin Yüksel, Ahmet Özden, Erdi Taşkent, Atakan Cangöz, Abdulsamet Burak, Güven Güneri

Teknik Direktör:

Erzin Spor: Emrah Günaydın, Onur Yılmaz, Okan Salmaz, Nureddin Ersoy, Taylan Özgün, Ali Sinan Gayla, Berkant Taşkıran, Halil Karataş, Kaan Aşnaz, Y.Memişoğullarından, Sefa Aktepe

Teknik Direktör:

Hakem: DAVUT DAKUL ÇELİK, KÜRŞATHAN AKIN, MUHAMMET ALİ DOĞAN, EMRE BULUT

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