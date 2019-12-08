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Utaş Uşakspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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UTAŞ UŞAKSPOR - K KARABÜKSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Utaş Uşakspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Utaş Uşakspor ile K Karabükspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Utaş Uşakspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Utaş Uşakspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı HASAN KAÇAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Uşak 1 Eylül

Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Berkay Özer, Ali Say, Emre Demir, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Berat Çetinkaya

Teknik Direktör:

K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser, Oğuz Eken, Fatih Tultak, Ömer Faruk Yaylacı, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Barbaros Kılıç, Berk Kervankıran

Teknik Direktör:

Hakem: HASAN KAÇAR, CANKUT GÖNENÇ, ÇAĞLAR ÖZTÜRK, SERKAN PINAR

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