Utaş Uşakspor - K Karabükspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Utaş Uşakspor - K Karabükspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Haftasında Uşak 1 Eylül Stadyumunda oynanacak müsabakayı HASAN KAÇAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Uşak 1 Eylül
Utaş Uşakspor: Ersin Aydın, Berkay Özer, Ali Say, Emre Demir, Özer Ozan Pekdemir, Kadir Ari, Ömer Akyörük, Seçkin Getbay, Abdullah Balıkçı, Alpay Koldaş, Berat Çetinkaya
Teknik Direktör:
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K Karabükspor: Halit Tokur, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser, Oğuz Eken, Fatih Tultak, Ömer Faruk Yaylacı, Abdullah Sezgin, Cihan Aydın, Barbaros Kılıç, Berk Kervankıran
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HASAN KAÇAR, CANKUT GÖNENÇ, ÇAĞLAR ÖZTÜRK, SERKAN PINAR
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