Etimesgut Bld. - Kırşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Etimesgut Bld. ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem LÜTFULLAH ASLAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı
Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, Berat Tosun, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Erçin Ilgaz, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan
Teknik Direktör:
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Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Ümit Karaal, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: LÜTFULLAH ASLAN, ÇETİN ÖNCEL, İLKER AYTEN, ÖMER FARUK GÜLTEKİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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