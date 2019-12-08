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Etimesgut Bld. - Kırşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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ETİMESGUT BLD. - KIRŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Etimesgut Bld. - Kırşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Etimesgut Bld. ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Etimesgut Bld. - Kırşehir Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Etimesgut Bld. ile Kırşehir Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem LÜTFULLAH ASLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı

Etimesgut Bld.: Hüseyin Öztürk, Mikail Koçak, Ahmet Kaan Ergün, Akın Akman, Berat Tosun, Eyüpcan Delibalta, Burak Çolak, Erçin Ilgaz, Alaettin Batuhan Tur, Osman Mert Göktepe, Çınar Tarhan

Teknik Direktör:

Kırşehir Belediyespor: Bekir Sevgi, Birol Parlak, Emrah Dağ, Serhat Mermer, Erbay Eker, Oğuzhan Öztürk, Yaşar Çetin, Ümit Karaal, Turan Yılmaz, Volkan Geyik, Onur Karakabak

Teknik Direktör:

Hakem: LÜTFULLAH ASLAN, ÇETİN ÖNCEL, İLKER AYTEN, ÖMER FARUK GÜLTEKİN

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