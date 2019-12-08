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Eyüpspor - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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EYÜPSPOR - BİREVİM ELAZIĞSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Eyüpspor - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. haftasında Eyüpspor ile Birevim Elazığspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Eyüpspor - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Birevim Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SEMİH KURT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenler Stadı

Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Muhammet Sercan Türkeri, Berkan Burak Turan, Kıvanç Salihoğlu, Mahsun Çapkan, Mikail Okyar, Emre Torun, Ali Aydın, Metehan Mertöz

Teknik Direktör:

Birevim Elazığspor: Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Cengizhan Akgün, Selim Enes Özeren, Hebat Alan, Murathan Özen, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat, Ahmet Doğan

Teknik Direktör:

Hakem: SEMİH KURT, TURGUT EVRAN, BİRTAN YAVUZ, SERCAN MURAT GÜNDÜZLER

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