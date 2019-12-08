Eyüpspor - Birevim Elazığspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Eyüpspor - Birevim Elazığspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16. Haftasında Esenler Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SEMİH KURT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenler Stadı
Eyüpspor: Alp Tutar, Göksu Alhas, Muharrem Doğan, Muhammet Sercan Türkeri, Berkan Burak Turan, Kıvanç Salihoğlu, Mahsun Çapkan, Mikail Okyar, Emre Torun, Ali Aydın, Metehan Mertöz
Teknik Direktör:
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Birevim Elazığspor: Onur Alsu, Yiğitcan Erdoğan, Murat Ceylan, Ömer Yıldız, Cengizhan Akgün, Selim Enes Özeren, Hebat Alan, Murathan Özen, Ömer Faruk Aydemir, Cihan Canpolat, Ahmet Doğan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SEMİH KURT, TURGUT EVRAN, BİRTAN YAVUZ, SERCAN MURAT GÜNDÜZLER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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