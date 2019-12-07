Ankara derbisini Bakspor kazandı

HAYATİ BİR 3 PUAN OLDU

Bakspor Teknik Direktörü Bora Marangoz, maç sonu açıklamasında, "Hava çok soğuktu, buzlu zeminde oynadık. İki takımı da tebrik etmek gerek. İki takım da iyi mücadele ettiler. Hacettepe genç oyuncuları oynatan bir takım ve bizim de amacımız bu. Bizim için hayati bir 3 puan oldu. Hekimoğlu Trabzon maçı var haftaya ve zeminleri kötü. Süreç devam ediyor, devre arası da geliyor. Takviyeler olacak ve gidenler gelenler olacak. Hepimiz adına hayırlısı olsun ligde kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ALT SIRALARDAN KURTULMA MAÇIYDI

Maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Bakspor futbolcusu Ömer Bozan ise, "Bizim rakibimizdi ve iyi bir 3 puan oldu. Alt sıralardan kurtulma maçıydı ve kazandığımız için mutluyuz. Haftaya Trabzon'da oynayacağımız maçı da kazanmak istiyoruz. Bugün 2 gol attığım için mutluyum ama en önemlisi kazanmaktı" dedi.