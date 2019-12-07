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Ankaragücü galibiyeti unuttu
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ANKARAGÜCÜ GALİBİYETİ UNUTTU

Ankaragücü galibiyeti unuttu

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı.

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MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında Eryaman Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve 9 puanda kaldı. MKE Ankaragücü maçın daha 30'uncu saniyesinde Halil'in golüyle geriye düştü. Sarı-kırmızılılara art arda 3. deplasman galibiyetini getiren golleri 1. dakikada Halil, 48 ve 58. dakikalarda Serdar Gürler kaydederken, ev sahibi Ankaragücü'nün tek sayısı 30. dakikada İlhan Parlak'tan geldi. Konuk ekip Göztepe bu skorla puanını 20'ye yükseltirken, Başkent temsilcisi Ankaragücü ise 9 puanda kaldı. Ankaragücü, ligde en son galibiyetini Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni mağlup ederek almıştı. 

 
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