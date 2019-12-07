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İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

Galatasaray: Fernando Muslera, Jean Mıchael Serı, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Nascımento , Yuto Nagatomo, Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Steven Roy Caulker, Yacıne Bammou

Teknik Direktör:

Hakem: HALİL UMUT MELER, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, CANER AK

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