İşte Galatasaray - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Galatasaray - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİL UMUT MELER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Galatasaray: Fernando Muslera, Jean Mıchael Serı, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Nascımento , Yuto Nagatomo, Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Wanderson De Souza Carneıro, Mayele Fabrice Nsakala, Welınton Souza Sılva, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Steven Roy Caulker, Yacıne Bammou
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİL UMUT MELER, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU, CANER AK
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