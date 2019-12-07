Akhisarspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Akhisarspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu
Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Muhammet Reis, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk
Teknik Direktör:
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İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, SERDAR DİYADİN, MURAT TEMEL, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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