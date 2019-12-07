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Akhisarspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AKHİSARSPOR - İSTANBULSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Akhisarspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1. Lig 14. haftasında Akhisarspor ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Akhisarspor - İstanbulspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Akhisarspor - İstanbulspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 14. Haftasında Spor Toto Akhisar Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BÜLENT BİRİNCİOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Spor Toto Akhisar Stadyumu

Akhisarspor: Avdıja Vrsajevıc, Edın Cocalıc, Aykut Çeviker, Ergin Keleş, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Uğur Arslan Kuru, Muhammet Reis, Gökhan Değirmenci, Theodor Elmar Bjarnason, Erhan Çelenk

Teknik Direktör:

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Hakem: BÜLENT BİRİNCİOĞLU, SERDAR DİYADİN, MURAT TEMEL, ÖMER TOLGA GÜLDİBİ

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