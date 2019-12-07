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MKE Ankaragücü - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MKE ANKARAGÜCÜ - GÖZTEPE SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

MKE Ankaragücü - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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MKE Ankaragücü - Göztepe sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 17:30'da başlayacak MKE Ankaragücü - Göztepe maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı METE KALKAVAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Tıago Pınto, Sedat Ağçay, Wilfried Moke, Aydın Karabulut, Hector Canteros, İlhan Parlak, Dever Orgıll

Teknik Direktör:

Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Andre De Castro Pereıra, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Stefano Napoleonı

Teknik Direktör:

Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, BURAK TAŞKINSOY

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