İşte Fatih Karagümrük - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Fatih Karagümrük - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK ŞEKER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vefa
Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Mervan Çelik, Erik Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir
Teknik Direktör:
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Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK ŞEKER, ATA YILDIRIM, CEMAL ALPAY, ERDEM TEMEL
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