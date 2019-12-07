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İşte Fatih Karagümrük - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK - BALIKESİRSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fatih Karagümrük - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Balıkesirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fatih Karagümrük - Balıkesirspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Fatih Karagümrük - Balıkesirspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 14. Haftasında Vefa Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK ŞEKER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vefa

Fatih Karagümrük: Bojan Saranov, Gaber Dobrovoljc, Brahim Darri, Innocent Nkasıobı Emeghara, Arif Morkaya, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Mervan Çelik, Erik Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Serdar Güncü, Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK ŞEKER, ATA YILDIRIM, CEMAL ALPAY, ERDEM TEMEL

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