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İşte BTC Turk Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BTC TURK Y.MALATYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BTC Turk Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte BTC Turk Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak BTC Turk Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Gökhan Töre, Thıevy Bıfouma, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, YALÇIN TAŞKINFURAT

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