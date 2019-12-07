İşte BTC Turk Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak BTC Turk Y.Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. Haftasında Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Gökhan Töre, Thıevy Bıfouma, Mustafa Akbaş, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Demir Grup Sivasspor: Arouna Kone, Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Fatih Aksoy, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, YALÇIN TAŞKINFURAT
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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