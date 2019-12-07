Halkbank'ın rakibi Arkas Spor

Yarın Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 19:00’da başlayacak. Maç öncesinde 14 puanı bulunan Halkbank ligin 7'inci, 17 puanlı Arkas Spor 5'inci sırasında yer alıyor.

Karılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan milli smaçör Gökhan Gökgöz, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.

Tecrübeli oyuncu, “Her maça olduğu gibi, bu mücadeleye de iyi hazırlandık. Rakibimizi Ankara’dan puansız göndererek sıralamada daha iyi bir yer edinmek arzusundayız. Önümüzde çok yoğun bir maç ve seyahat programı var. Hepsinden alnımızın akıyla çıkmak ve son iki maçımızı galibiyetle kapatmak istiyoruz” diye konuştu.