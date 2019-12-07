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Halkbank'ın rakibi Arkas Spor
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HALKBANK'IN RAKİBİ ARKAS SPOR

Halkbank'ın rakibi Arkas Spor

Efeler Voleybol Liginde ilk devrenin 10.maçında Halkbank, Ankara’da Arkas Spor’u konuk edecek.

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 Yarın  Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 19:00’da başlayacak. Maç öncesinde 14 puanı bulunan Halkbank  ligin 7'inci, 17 puanlı Arkas Spor 5'inci sırasında yer alıyor. 

  Karılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan milli smaçör Gökhan Gökgöz, mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını söyledi.
Tecrübeli oyuncu, “Her maça olduğu gibi, bu mücadeleye de iyi hazırlandık. Rakibimizi Ankara’dan puansız göndererek sıralamada daha iyi bir yer edinmek arzusundayız. Önümüzde çok yoğun bir maç ve seyahat programı var. Hepsinden alnımızın akıyla çıkmak ve son iki maçımızı galibiyetle kapatmak istiyoruz” diye konuştu.

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