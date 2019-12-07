Hatayspor - Boluspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 14:00'da başlayacak Hatayspor - Boluspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 14. Haftasında Antakya Atatürk Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Antakya Atatürk Stadı
Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Umut Gündoğan, Rydell Romano Poepon, Mustafa Eskihellaç, Fethi Özer, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Mustafa Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KADİR SAĞLAM, OĞUZ TERZİ, UTKU TUNAVELİOĞLU, ONUR BİNGÖL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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