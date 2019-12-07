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Modafenspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...
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MODAFENSPOR - BAYRAMPAŞA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Modafenspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Modafenspor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Modafenspor - Bayrampaşa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Modafenspor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALKAN PARSAK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat:

Modafenspor: Gökhan Çetinus, Hasan Ozan Girgin, Batuhan Yılmaz, Ceyhun Yelkenci, Onur Demir, Umut Uysal, Alper Uğuz, Rasim Mutlu, Doğan Zincir, Emre Bayraktarbaşı, Mert Yamak

Teknik Direktör:

Bayrampaşa: Mehmet Sefa Etöz, Halil Uysal, Bünyamin Balat, Hakkı İsmet Şimşek, Mert Somay, Oğuz Çetinkaya, Hüseyin Cankut Atasoy, Taner Yıldız, Selim Şahin, Veysel Sapan, Hıfsullah İsmail Erdoğan

Teknik Direktör:

Hakem: ALKAN PARSAK, MURATCAN ILGAZ, BEDİRHAN SOYDEMİR, İSMAİL HAKKI PEKBİLGİN

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