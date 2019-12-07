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İşte Halide Edip Adıvarspor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE HALİDE EDİP ADIVARSPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Halide Edip Adıvarspor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Halide Edip Adıvarspor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Altındağ Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULBAKİ AYYILDIZ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Muhammed Raşit Şahingöz, Tugay Keleş, Hüseyin Afkan, Batuhan Kayıkcı, Mustafa Kara, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Furkan Akbulut, Erdem Aydın, Evren Özyiğit

Teknik Direktör:

Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, A.Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Ali Han Aydın, Furkan Taş

Teknik Direktör:

Hakem: ABDULBAKİ AYYILDIZ, MUSTAFA KIRBAŞ, RIDVAN ÇEVİK, SERDAR DEMİRKAYA

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