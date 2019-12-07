İşte Halide Edip Adıvarspor - Altındağ Belediyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Halide Edip Adıvarspor - Altındağ Belediyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı ABDULBAKİ AYYILDIZ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Halide Edip Adıvarspor: Fatih Cin, Muhammed Raşit Şahingöz, Tugay Keleş, Hüseyin Afkan, Batuhan Kayıkcı, Mustafa Kara, Gökhan Berkay Yıldız, Furkan Mehmet Tuncer, Furkan Akbulut, Erdem Aydın, Evren Özyiğit
Teknik Direktör:
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Altındağ Belediyespor: Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, A.Buğrahan Tuncay, Mücahit Haktan Karabulut, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Ali Han Aydın, Furkan Taş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ABDULBAKİ AYYILDIZ, MUSTAFA KIRBAŞ, RIDVAN ÇEVİK, SERDAR DEMİRKAYA
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