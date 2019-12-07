Muğlaspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Batman Petrol maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı GÖKHAN ALKAYALAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Muğla Atatürk Std.
Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Savaş Yorulmaz, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez
Teknik Direktör:
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Batman Petrol: Ardahan Gündoğdu, Okan Toprak, Abdurrahman Üce, Emrah Metoğlu, Sebahattin Usta, Fatih Aydın, Emre Kars, Ahmet Önal, İbrahim Yakup İnal, Fahri Küçükkurt, Şükrü Kaan Kılıçaslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: GÖKHAN ALKAYALAR, SİNAN ERTİNĞÜ, İSMAİL SEMİH İLERİ, BEDİRHAN YİĞİTBAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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