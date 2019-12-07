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Muğlaspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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MUĞLASPOR - BATMAN PETROL SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Muğlaspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 16. haftasında Muğlaspor ile Batman Petrol arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Muğlaspor - Batman Petrol sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Muğlaspor - Batman Petrol maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 16. Haftasında Muğla Atatürk Std. Stadyumunda oynanacak müsabakayı GÖKHAN ALKAYALAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Muğla Atatürk Std.

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Çağlayan Menderes, Savaş Yorulmaz, Mehmet Akif Şerifoğlu, Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım, Rıdvan Çelik, Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer, Bilal Gücüyetmez

Teknik Direktör:

Batman Petrol: Ardahan Gündoğdu, Okan Toprak, Abdurrahman Üce, Emrah Metoğlu, Sebahattin Usta, Fatih Aydın, Emre Kars, Ahmet Önal, İbrahim Yakup İnal, Fahri Küçükkurt, Şükrü Kaan Kılıçaslan

Teknik Direktör:

Hakem: GÖKHAN ALKAYALAR, SİNAN ERTİNĞÜ, İSMAİL SEMİH İLERİ, BEDİRHAN YİĞİTBAŞ

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