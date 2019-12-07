Silivrispor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Silivrispor ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENES KANPARA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ziya Altınoğlu Stadı
Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Deniz Bağlan, Sercan Besler, Gökhan Göksu, Ali Zorlu, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Yunus Emre Kar, Bertuğ Başdemir, İsa Güler
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ENES KANPARA, ABDULLAH MELİH KARADUMAN, ŞEFİK ÖNER, VOLKAN KIRBAŞ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.