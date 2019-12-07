﻿
Silivrispor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

SİLİVRİSPOR - Cİ GROUP BUCA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Silivrispor ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

128 Okunma

Silivrispor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 1. Grup 16. haftasında Silivrispor ile Cİ Group Buca arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Ziya Altınoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ENES KANPARA yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ziya Altınoğlu Stadı

Silivrispor: Burak Kapan, Hakan Sayar, Deniz Bağlan, Sercan Besler, Gökhan Göksu, Ali Zorlu, Evren Eren Elmalı, Oğuz Yavuz, Mehmet Albayrak, Emin Altunay, Bülent Demir

Teknik Direktör:

Cİ Group Buca: Benjamin Fuchs, Ahmet Aktaş, Nihat Yılmaz, Mustafa Şen, Gökhan Erdöl, Ufuk Er, Gökhan Köseoğlu, Enes Alıç, Yunus Emre Kar, Bertuğ Başdemir, İsa Güler

Teknik Direktör:

Hakem: ENES KANPARA, ABDULLAH MELİH KARADUMAN, ŞEFİK ÖNER, VOLKAN KIRBAŞ

﻿

İşte Silivrispor - Düzcespor maçında ilk 11'ler
Cİ Group Buca - Karbel Karaköprü Belediye maç kadroları belli oldu...
Serik Belediyespor - Cİ Group Buca maç kadroları belli oldu...
Karbel Karaköprü Belediye - Silivrispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Cİ Group Buca - Yeni Orduspor maç kadroları belli oldu...
Silivrispor - Serik Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿