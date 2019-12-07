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Bak SK - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BAK SK - HACETTEPE SPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Bak SK - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. haftasında Bak SK ile Hacettepe Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Bak SK - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 13:30'da başlayacak Bak SK - Hacettepe Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN AKSU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ankara Ostim

Bak SK: Ahmet Karaman, Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Suat Kaya, Necati Yılmaz, Ömer Bozan, Bünyamin Mustafa Bingöl, Tolgahan Erbay, Yavuz Alemdar, Eyüp Poyraz

Teknik Direktör:

Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, M.Hüseyin Seyhan, Serdarcan Eralp, Mehmet Can Güngör, Kaan Yüksel, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Çayan Poshoroğlu, Cihat Karakuş, Yağız Suat Bolat

Teknik Direktör:

Hakem: OĞUZHAN AKSU, ADEM ŞAHAN, MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ, BURAK FİLİK

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