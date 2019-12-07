Bak SK - Hacettepe Spor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 13:30'da başlayacak Bak SK - Hacettepe Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 16. Haftasında Ankara Ostim Stadyumunda oynanacak müsabakayı OĞUZHAN AKSU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ankara Ostim
Bak SK: Ahmet Karaman, Hasan Genç, Süleyman Özdamar, Ahmet Sun, Suat Kaya, Necati Yılmaz, Ömer Bozan, Bünyamin Mustafa Bingöl, Tolgahan Erbay, Yavuz Alemdar, Eyüp Poyraz
Teknik Direktör:
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Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, M.Hüseyin Seyhan, Serdarcan Eralp, Mehmet Can Güngör, Kaan Yüksel, Ömürcan Artan, Ömer Alper Tatlısu, Çayan Poshoroğlu, Cihat Karakuş, Yağız Suat Bolat
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: OĞUZHAN AKSU, ADEM ŞAHAN, MUSTAFA ONUR ÖZGENÇ, BURAK FİLİK
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