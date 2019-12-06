Fenerbahçe 5 - 2 Gençlerbirliği

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe'ye misafir olan Gençlerbirliği, karşılaşmadan ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın daha 9'uncu dakikasında Sio sert bir şutla attığı golle öne geçen Gençlerbirliği, 24'üncü dakikada rakip takımdan Vedat Muriqi'nin attığı golle beraberliği gördü. İlk dakikalarda kırmızı karalara gol sevinci yaşatan Sio ise maçın 20'inci dakikasında sarı kart gördü.

32'inci ve 39'uncu dakikalarda sarı lacivertlilerden gelen gollerle ilk yarı 3 - 1 sonlandı. Kırmızı karalar ikinci yarıya Halil İbrahim Pehlivan - Nadir Çiftçi değişikliği ile başladı. 51'inci dakikada Gençlerbirliği'nde Polomat'ın sarı kart görmesiyle devam eden maçın 64'ün dakikasında oyuncdan çıkan Berat Ayberk Özdemir'in yerine Rahmetullah Berişbek girdi.

74'üncü dakikada Fenerbahçeden gelen golle 4-1 olan skor Stancu'nun attığı golle 78'inci dakikada 4 - 2 oldu. Kırmızı karalardan Candeias'ın, 80'inci dakikada sarı kart görmesinin ardından 84'üncü dakikada Sio Giovanni - Sefa Yılmaz değişikliği yaşandı. Maçın son dakikalarında Fenerbahçeden gelen son golle maç 5 - 2 skorla Gençlerbirliği'nin mağlubiyeti ile sonuçlandı.