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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:30'da Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ ŞANSALAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, KEREM ERSOY, İSMAİL ŞENCAN, DİRENÇ TONUSLUOĞLU

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