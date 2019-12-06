Fenerbahçe - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:30'da Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ ŞANSALAN yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Max Bennet Kruse, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Vedat Murıç, Altay Bayındır
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Fabrıcıo De Jesus, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ALİ ŞANSALAN, KEREM ERSOY, İSMAİL ŞENCAN, DİRENÇ TONUSLUOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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