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Maç değerlendirmeleri "Sıcağı Sıcağına"da
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MAÇ DEĞERLENDİRMELERİ "SICAĞI SICAĞINA"DA

Maçlardan anlık gelişmeler Sıcağı Sıcağı'na da sizlerle...

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Gazeteci Meriç Enercan, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve Teknik Direktör Celal Kıprızlı; Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçına dair maç öncesi, devre arası, maç sonrası sıcağı sıcağına değerlendirmeler ve özel açıklamalarla Klasspor TV ekranlarında olacak! Kaçırmayın...

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