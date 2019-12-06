Eskişehirspor - Ümraniyespor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 14. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Eskişehir Yeni Stadyum Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SARPER BARIŞ SAKA yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Emre Güral, Ekrem Kılıçarslan, Ferhat Kiraz, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
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Ümraniyespor: Emre Kurt, Timur Temeltaş, Valentın Marıus Lazar, Emircan Altıntaş, Chukwuma Emmanuel Akabueze, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Muharrem Öner, Honore Gomıs, Burak Öğür
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, BERSAN DURAN, HÜSEYİN AYLAK, SERKAN ÖNSAL
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