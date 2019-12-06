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İki takım arasındaki ilginç maç istatistiği
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İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLGİNÇ MAÇ İSTATİSTİĞİ

İki takım arasındaki ilginç maç istatistiği

Fenerbahçe - Gençlerbirliği arasında daha önce oynanan maçlarla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

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 Süper Lig'in 14'üncü haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe ile mücadele eden Gençlerbirliği'nin sarı lacivertlilerle daha önce oynadığı maçlara bakıldığında sarı lacivertlilerin 10 sezon boyunca yaşadağı gol sevincini en son karşılaşma olan Nisan, 2013 karşılaşmasında yaşayamadığı görülüyor. Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 15 Süper Lig maçının sadece birinden puan alabilen  Gençlerbirliği'nin bu staddaki son karşılaşmadan 2 - 2 beraberlikle ayrıldığı görülüyor. Süper Lig'de iki maçtır kazanamayan Fenerbahçe'nin bu sezon henüz üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadığı ve Gençlerbirliği'nin de Hamza Hamzaoğlu göreve geldikten sonra oynadığı 4 maçtan 8 puan çıkarmış olması da dikkat çekiyor. Ayrıca Süper Lig'in ilk 13 haftasında oynanan maçların ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe , aynı zamanda ilk 15 dakikalarda en fazla gol bulan iki ekipten biri  olarak karşımıza çıkıyor. Teknik direktör Ersun Yanal ise teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu ile oynadığı 7 Süper Lig maçının dördünü ve son üç karşılaşmayı kazanmış durumda.
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