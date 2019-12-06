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Spor Ankara'da Kalecik konuşuldu
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SPOR ANKARA'DA KALECİK KONUŞULDU

Spor Ankara'nın konuğu Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan'dı.

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Kalecik'te Spor

Ankara'nın en yaşlı nüfusa sahip ilçelerinden olan Kalecik'in Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Kalecik'te sporun geri planda kaldığını ve gençleri spora yönlendirmek için büyük uğraşlarda bulunduğunu ifade etti. Uzun yıllar futbol oynadığını belirten Duhan Kalkan, Kalecikspor'u 3. lige taşımak için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. "Kalecikspor bir proje takımıdır, uzun vadeli planlar yaptık ve 33 gol atarak ilk yarıyı lider bitirdik." şeklinde açıklamalarda bulunan Kalkan  SAL için kenetlendiklerini de belirtti. Futbolun dışında evdeki kadınları da salona davet ederek voleybol üzerine çalışmaları olduğunu da ifade eden Kalkan, "İlçemiz Kalecik'te flyboard gösterisi yaptık ve kano sporu üzerine de çalışıyoruz. Üstelik 3 sporcumuz da Balkan şampiyonu oldu." diyerek başarılarını anlattı.

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