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Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Maça Çeyrek Kala, bu akşam Klasspor TV'de...

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Ankara takımları bu hafta kimlerle karşılaşacak? Takımların ve rakiplerin analizi maça saatler kala Maça Çeyrek Kala’da konuşuluyor. Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe deplasmanından anlık haberler, MKE Ankaragücü'nün yarın kendi evinde oynayacağı Göztepe maçında sergileyeceği performans, Osmanlıspor - Altayspor karşılaşmasına dair tahminler, Keçiörengücü'nün Menemenspor deplasmanından nasıl bir sonuçla döneceği, bu akşam Maça Çeyrek Kala'da Mert Dokuzoğlu sunumu ve Gökalp Metin - Engin Atanaz değerlendirmeleriyle Klasspor TV'de... 

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