Güçlü Yorum'da konuşulmayanlar konuşuldu

Klasspor Tv'de her Çarşamba yayınlanan ve Ankaragücü'nün konuşulduğu Güçlü Yorum'da bu hafta Ankaragücü'nün başarısızlığının arkasındaki nedenler irdelenirken, yönetimle ilgili soru işaretleri değerlendirildi. Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Ankaragücü'nün başarısızlığının arkasında ne gibi sebepler yatabileceğine dair tahminlerde bulundu. Duayen Gazeteci Meriç Enercan ile birlikte yönetimin faaliyetleri masaya yatırıldı ve Atlas, yönetimde elini cebine atacak ismin Faruk Koca olduğunu vurguladı.