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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Ankara amatör sporunun sesi Spor Ankara'nın bu akşamki konuğu Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan...

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 Başkan Duhan Kalkan, Gazeteci Ali Öcal ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Kandazoğlu'nun sorularını yanıtlıyor. Önemli isimler yerel yönetimler ve amatör spor konusunu masaya yatırıyor..
 Spor Ankara bu akşam 20.00'da Klasspor TV'de.

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