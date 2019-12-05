Erdem Özgenç Fenerbahçe'ye karşı yok

Gençlerbirliği'nde Fenerbahçe maçı öncesi takımda kart cezalısı bulunmazken, tek eksik Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Erdem Özgenç. Erdem Özgenç sakatlığı nedeniyle bu hafta takımdaki yerini alamayacak. Erdem yerine karşılaşmada Ahmet Oğuz'un forma giymesi bekleniyor. Erdem Özgenç bu sezon Gençlerbirliği'nde 7 Süper Lig, 1 Türkiye kupası karşılaşmasında boy gösterdi. Erdem'in 7 Süper Lig maçında 2 asisti bulunuyor.
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