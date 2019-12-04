C Blok'ta Malatyaspor deplasmanı değerlendirildi

"Karşılaşmanın ilk yarısında hızlı hücum grişimlerimiz tam anlamıyla nihayete ermese de asıl önemli olan maçın ikinci yarısıydı" görüşünün aktarıldığı C Blok'ta bu hafta, Gençlerbirliği performansının nefes kesen hatları ilk 45 dakika ve son 45 dakika olarak değerlendirildi.''İlk yarıda Gençlerbirliği daha hızlı hücumlar kovalamasına karşın top daha çok Malatya'daydı. Aslında karşılaşmanın ilk yarım saatinin hikayesi bu.'' değerlendirilmesinde bulunuldu.

"Hamzaoğlu, kendi düşündüğü baskı biçimini oynatmaya çalışıyor."

Maç analizlerinin yapıldığı C Blok'ta rakip orta saha oyuncularına sırtı dönük press şeklinde kurgulanan hat orta sahadan karşı takımın oyuncularını püskürtmek anlamında düşünülmüş. Yediğimiz gole gelince Berat oyundan ayrılınca Berat'ın arkası zor kapandı ve bu durum yenilen golde çok görüldü. Gol resmen soğuk duş etkisi yaratmıştı, analiz edilmesi oldukça zor bir gol pozisyonuydu görüşlerine yer verildi.

"Sio skor katkısından dolayı sahada..."

Yüksel, ''Ayite- Berat değişikliğiyle karşılaşmada Gençlerbirliği 4-4-2'ye döndü. Sio sağda Candeias önde gibi gözüküyordu ama gole kadar olan sürede Sio'nun da ortaya kaydığı ve Candeias'ın da sağda olduğu birkaç pozisyon var olduğunu gördük. Gol Gençlerbirliği golü. 3. bölge baskısı geliyor, 2. top toplanıyor ve oradan Sio'nun şutu var. Sio vuracaksa cepheye girerek vurmalı aynı zamanda kenarda kaldığı zaman oyun içi performansı düşüyor.'' ifadesini kullandı. Yüksel, ayrıca Sadio değişikliğinin çok doğru bir karar olduğunu vurguladı.

Pas istatistiklerinin ekranlara yansıdığı programda Murat Cavcav, Berat Ayberk Özdemir ve Rahmetullah Berişbek'in açıklamalarına yer verildi.

