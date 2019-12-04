Ankara takımları, Alt Ligler'de konuşuldu

Alt Ligler'de Ankara takımlarının devre arasına yaklaşırken ne durumda oldukları tartışıldı. Merve Kılıç, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin oynanmış maçları ve oynanacak maçları masaya yatırdılar.
TFF 2. Lig'in 16'ıncı haftasında oynanacak Hacettepespor - BAK Spor deplasmanı değerlendirildirken Hacettepespor'un yükselişi, Pendikspor maçından aldığı 3 puanı ve BAK Spor'un düşme potasında olmasına değinildi. Takımların geçtiğimiz hafta oynadığı maçların son dakika gollerine sahne olmasına dikkat çekildi. Gökalp Metin oynanacak derbi de iki takımı da gönülden desteklediği belirtirken BAK Spor'dan umutlu olduğunu dile getirdi.
TFF 2. Lig kırmızı grubunda mücadele eden temsilcilerimizden Ankara Demirspor'un ligdeki başarısı ve takıma yapılan hakem haksızlıklarına değinilen programda Etimesgutbelediyespor'un da beraberlik rekoruna dikkat çekildi. Metin, Etimesgur Belediyespor'un Kırşehir Belediyespor'la kendi evinde oynayacağı karşılaşmada da beraberlik sonucunun olabileceğini söyledi.
Programda 3. Lig 1'inci gruptan Çankaya FK'nın Karabel Karaköprü Belediyespor'la oynayacağı maça dair değerlednirmeler yapıldı ve Altındağ Belediyespor'un düşme potasından nasıl kurtulacağı tartışıldı.
Programın sonlarında BAL ve SAL'da mücadele eden Ankara takımlarının da durumları değerlendirildi.
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