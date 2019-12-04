Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum bu hafta Klasspor TV'de... Ankaragücü'nün Alanyaspor deplasmanında yaşadığı ağır yenilgi ve ligin 14'üncü haftasında Göztepe'yi ağırlayacağı karşılaşma, Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Duayen Gazeteci Meriç Enercan ve yorumcu Engin Atanaz tarafından masaya yatırılıyor. Alanyaspor maçında hatalı pozisyonlar nelerdi? Ankaragücü, Göztepe maçına nasıl bir kadroyla çıkacak? Ankaragücü ligdeki talihsiz ilerleyişine dur diyebilecek mi? Hepsi bu akşam Güçlü Yorum'da...

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