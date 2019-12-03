Osmanlıspor'da İsmet Taşdemir dönemi

Osmanlıspor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir oldu. 45 yaşındaki teknik adam son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştırıyordu. Başkent ekibini son olarak Mustafa Dalcı çalıştırıyordu. Ligde 4 galibiyet 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Osmanlıspor 10 puan topladı ve 15. sırada yer aldı.
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