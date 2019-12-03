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Klasspor'a bir ödül de TÜFAD'dan...
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KLASSPOR'A BİR ÖDÜL DE TÜFAD'DAN...

Klasspor ödüle doymuyor...

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ankara Şubesi'nin  düzenlediği geleneksel ödül gecesinde ödül alanlardan biri de Klasspor TV Genel Yayıy Yönetmeni Bülenyt Atlas oldu. Atlas, ödülünü  TÜFAD Başkan Yardımcısı Sezai Yıldırım'dan aldı.

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