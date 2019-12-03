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TÜFAD ödül töreni yapıldı
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TÜFAD ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Ankara Şubesi’nin ödül töreni yapıldı.

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Bir çatı altında toplandık

TÜFAD başkanı İsmail Dilber, ödül töreninde Klasspor Tv mikrofonlarına konuştu.  Dilber, "Güzel bir gece. Başarılı antrenörlere Ankara şubesi ödül veriyor. Her sene düzenliyoruz. Bir çatı altında tüm futbol camiası toplanıyoruz. Hepimiz buralarda var olacağız, kişiler değil kurumlar önemlidir burada. Ödül gecelerini çoğaltmamız lazım.  Antrenörlerin etik değerlere sahip olması ve futbolu yaşatması lazım" açıklaması yaptı. 

Başarıları ödüllendirmek istiyoruz

TÜFAD Ankara Şubesi Genel sekreteri Metin Bostanoğlu, "Geleneksel olarak yapıyoruz. Başarıları ödüllendirmek istiyoruz. Arkadaşlarımıza destek olacağımızı anlatmak istiyoruz. Klasspor Tv olarak gösterdiğiniz ilgi bizi memnun ediyor" dedi. 

Altyapı olarak en iyi kulübüz 

Kadın Futbol 1.Lig antrenörü Deniz Çiftçi ise ödül töreninde, "Bayan futbolu takımı Fomget antrenörüyüm. Altyapı olarak en iyi kulübüz. Milli takım oyuncularımız oldukça fazla. Mahalle ve köyde yetişen çocukları genelde alıyoruz. 3 kuralımız var "Anne babaya saygı, Okulda başarı ve iyi beslenme". Amacımız iyi sporcular yetiştirmek" dedi.  Ödül töreninde Klasspor Tv mikrofonlarına konuşan  TÜFAD Denetim kurulu başkanı Metin Ekim, "Geleneksel olarak her yıl Ankara'da başarılı hocalarımızı ödüllendiriyoruz. Her geçen sene gelişiyoruz ve antrenörlerimiz onurlandırılıyor" dedi. 

Gecede Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, duayen gazeteci Ali Öcal ve gazeteci Cevat Uğraş da ödül alanlar arasındaydı. 

 

 

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