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C Blok bugün 20:00'da
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C BLOK BUGÜN 20:00'DA

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program CBlok, bugün Klasspor TV'de...

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Nefes kesen 6 gollü Gençlerbirliği - Malatyaspor maçının analizi... Fenerbahçe deplasmanı nasıl geçecek ? Berat'tan TFF'ye dikkat çeken açıklamalar... Futbolcu değerlendirmeleri ve gelecek haftalara bakış... Hepsi bu akşam 20:00'da Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel sunumuyla Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta Klasspor TV'de... Kaçırmayın..

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