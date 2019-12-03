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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

TFF 2. Lig'de ve 3. Lig'de mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu Alt Ligler bugün Klasspor TV'de.

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Hacettepespor'un son dakika golüyle Pendikspor'u mağlup etmesi, Başkent Akademi FK'nın 3 - 0 mağlubiyet yaşaması, TFF 2. Lig'in 16'ıncı haftasında oynanacak Hacettepespor'la Bak Spor arasındaki Ankara derbisi, Ankara Demirspor'un yükselişi ve Niğde maçında nasıl bir performans göstereceği, Etimesgut Belediyespor'un uzatmalarda kaydettiği golle Tuzlaspor deplasmanından 1 puan ile dönmesi, Çankaya FK'nın Serik Belediyespor'la yaptığı maçta ikinci yarı oyuna giren futbolcuların attığı gollerle karşılaşmadan galip ayrılması, Altındağ Belediyespor'un Halide Edip Adıvar ile yapacağı karşılaşmaya dair tahminler, Bölgesel Amataör Lig ve Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ankara takımlarının son puan durumları bugün 15:00'da Merve Kılıç, Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin tarafından masaya yatırılıyor. Kaçırmayın... 

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