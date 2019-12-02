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Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Vodafone Park Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Vodafone Park

Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Enzo Pablo Roco Roco, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Adem Ljajıc, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby

Teknik Direktör:

Kayserispor: Sılvıu Lung, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Mıguel Lopes, Emre Demir, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Şamil Çinaz

Teknik Direktör:

Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, ERKAN ENGİN

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