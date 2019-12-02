Beşiktaş - Kayserispor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Beşiktaş - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. Haftasında Vodafone Park Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Vodafone Park
Beşiktaş: Lorıs Sven Karıus, Enzo Pablo Roco Roco, Atıba Hutchınson, Elsayed Elneny, Burak Yılmaz, Georges Kevın Nkoudou Mbıda, Adem Ljajıc, Domagoj Vıda, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Dıaby
Teknik Direktör:
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Kayserispor: Sılvıu Lung, Sheyı Emmanuel Adebayor, Aymen Abdennour, Jean Poulaın, Hasan Hüseyin Acar, Mıguel Lopes, Emre Demir, Brıce Dja Djedje, Karahan Yasir Subaşı, Bernard Mensah, Şamil Çinaz
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, KAMİL ÇETİN, ERKAN ENGİN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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