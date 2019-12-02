CBL Ankara 2. haftada neler oldu?

EPDK-Limak Holding: 51-50

CBL Ankara’da ikinci haftanın açılış maçında EPDK ile Limak Holding karşılaştı. Mücadeleden 51-50 EPDK galip ayrıldı. Rauf Yaşar 14 sayı-12 ribaund-5 asist, İlkay Arıöz ise 12 sayı-22

ribaundluk performanslar sergileyerek galibiyette etkili oldular. Limak Holding takımında ise Berkay Berk 14 sayı-6 ribaund-6 asist ile maçı tamamladı.

İki takımın da üst üste hücumlardan boş dönerek başladığı maçın ilk çeyreğini Limak Holding Emre Yılmaçcan-Bekir Çaka ikilisinin sayılarıyla 7-11 önde tamamladı. İkinci çeyrekte İlkay Arıöz’ün sayılarına hızlı hücumlardan Erdi Türkeri, boyalı alandan da Bartuğ Akgül ile cevap veren Limak Holding, soyunma odasına 22-25 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Rauf Yaşar-İlkay Arıöz ikilisinin sayıları ile skor avantajını ele geçirerek başlayan EPDK, top kayıplarına çözüm bulamadı. Yakın skorlu geçen mücadelenin son çeyreğine 42-39 EPDK önde girdi. Final bölümünde Rauf Tamer ile skor bulan EPDK, Berkay Berk’in sayılarına engel olamadı. Karşılaşmanın son 4 dakikasına 46-46’lık eşitlikle girilirken savunma direncini arttıran Limak Holding, Berkay Berk ile üstünlüğü ele geçirdi. Metin Sever ile maçtan kopmayan EPDK, Rauf Yaşar’ın basketi ile öne geçti ve maçtan da 51-50 galip ayrıldı.



Tusaş-Eti Maden: 83-36



Günün ikinci maçında Tusaş ile ETİ Maden karşılaştı. Mücadeleyi Tusaş 83-36 kazandı. Burak Güzeller 16 sayı-6 ribaund-4 asist ile etkili isimlerden biri olurken, Eti Maden takımında ise Yasin Irmak 12 sayı üretti. Maça hızlı bir başlangıç yapan Tusaş, Emre İşler ile etkili olarak rakibini 5 sayıda tuttuğu ilk periyodu 20-5 önde tamamladı. Topu iyi paylaşarak hücumda doğru seçimleri yapan Tusaş, Akın Yılmaz’dan skor katkısı alarak ilk yarıyı 35-15 üstün noktaladı. Üçüncü periyotta Burak Güzeller ve Ali Yalçınkaya ile hücumdaki

etkinliğini sürdüren Tusaş, 66-31 önde girdiği son periyotta da Oğuz Tüzün ile farklı üstünlüğünü koruyarak mücadeleyi 83-36

kazandı.



Türkiye Petrolleri-ADO: 42-61



Haftanın üçüncü maçında ADO, Türkiye Petrolleri’ni 42-61 mağlup etti ve ikinci galibiyetine uzandı. Burak Ağar 12 sayı ile takımının en skorer ismi olurken Türkiye Petroleri’nde ise Emirhan Taş 19 sayı-18 ribaund-4 asistlik bir performans sergiledi. Maça Türkiye Petrolleri Emirhan Taş ile 6-0’lık bir seri yakalayarak etkili başladı. Çabuk toparlanan ADO oyunda dengeyi kurarken ilk çeyrek 9-10 ADO üstünlüğünde kapandı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan ADO farkı 10 sayıya çıkartırken Burak Ağar ile etkili oldu. Özbil Yapar ile suskunluğunu bozan Türkiye Petrolleri, tekrar maça ortak olurken farkı 1 sayıya kadar indirdi. Soyunmaodasına ADO 24-28 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Alper Aydoğdu ile pota altını iyi domine eden ADO, alan savunmasına iyi hücum ederek skordaki avantajını korudu ve son çeyreğe 37-41 önde girdi. Final çeyreğinde farkı 16sayıya kadar çıkartan ADO, hızlı hücumlardan kolay sayılar bularak maçı 42-61 kazandı.

Aselsan-Vakıfbank: 72-22



Aselsan ile Vakıfbank arasında oynanan haftanın dördüncü maçında gülen taraf rakibini 72-22 yenen Aselsan oldu. Alper Toper 17 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Vakıfbank

takımında ise Alper Çiftçi 11 sayı-23 ribaund ile oynadı. 1-1’lik seriyle maça başlayan Aselsan Görkem Kasap ile skor üreterek ilk periyodu 19-5 üstün kapattı. İkinci periyotta da

hücumda zorlanan Vakıfbank karşısında Mertcan Özmarangoz ile sayı bulan Aselsan ilk yarıyı da 31-14 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Alper Toper – Akif Gürer ikilisi ile basketler bulan Aselsan farkı daha arttırdı ve final bölümüne 53-17 önde girdiği maçtan 72-22 galip ayrıldı.

Enerjisa-TC Hazine ve Maliye B.: 63-53



Haftanın beşinci maçında Enerjisa ile Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılaştı. Mücadeleden Enerjisa 63-53 galip ayrıldı. Cem Doğaneli 35 sayı ile takımını galibiyete taşıyan isim olurken Umut Ayhan 11 sayı-8 ribaund-11 asistlik bir performans sergiledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ise İbrahim Yücel 15 sayı-17 ribaund ile maçı

tamamladı. Maça Enerjisa 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise Burak Bal ile skor üretti. İlk çeyrek 11-11 eşitlikle tamamlandı. Burak Özkazanç-İbrahim Yücel ikilisi ile ikinci çeyreğin başlarında etkili olan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cem Doğaneli’nin sayılarına engel olamadı. Farkı 10 sayıya çıkartan Enerjisa soyunma odasına 35-26 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte hızlı hücumlardan Cem Doğaneli ile kolay sayılar bulan Enerjisa, Bilal Ünverdi ile farkı kapatmaya çalışan rakibine Umut Ayhan ile engel oldu. Son çeyreğe Enerjisa 51-43 önde girdi. Final periyoduna farkı 6 sayıya indirerek başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı Cem Doğaneli’ye çözüm üretemedi. Bitime 1.30 kala İbrahim Yücel ile maça tekrar ortak olmaya çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı karşısında serbest atışlardan skor bulan Enerjisa maçtan da 63-53 galip ayrıldı.

STM-Bilkent Holding:51-46



STM ile Bilkent Holding arasında oynanan altıncı maçta kazanan taraf 51-46’lık skorla STM oldu. Kaan Özelçi 13 sayı-12 ribaund-7 asist ile oynarken Koray Önkal 15, Ahmet Sezer 11 sayı üretti. Bilkent Holding takımında ise Birol Başlar’ın 18 sayılık istatistiği galibiyet için yeterli olmadı. Ahmet Sezer’in sayıları ile maça başlayan STM, Birol Başlar ve Orhun Kaya’nın basketlerine de Behlülkerem Şişman ile karşılık vererek ilk periyodu 11-8 üstün tamamladı. İkinci periyotta iki takım da top kayıpları yaparak hücumlardan boş dönerken Kaan Özelçi ile Orhun Kaya’nın sayılarına cevap veren STM, ilk yarıyı 23-17 önde kapattı. Üçüncü periyotta iki takım da skor sıkıntısı yaşadı. Ahmet Sezer ile suskunluğunu bozan STM, savunmasında açıklar verdi. Birol Başlar ile içeriden ve dışarıdan sayılar bulan Bilkent Holding farkı 2 sayıya indirdi (28-26). Koray Önkal ile skordaki üstünlüğünü koruyan STM final bölümüne 36-34 üstün girdi. Son periyotta Birol Başlar-Orhun Kaya ikilisi ile skor üstünlüğünü ele geçiren Bilkent Holding, potasındaki sayılara engel olamadı. Bitime 1:40 kala skora 46-46 ile denge gelirken Kaan Özelçi ile STM bir kez daha avantajı ele geçirdi ve maçtan da 51-46 galip ayrıldı.



TC SSB-TC Merkez Bankası: 37-64



İkinci haftanın kapanış mücadelesinde ise TCMB, SSB’yi 37-64 yendi. Mutlu Gazel 14, Çağrı Sarıkaya 10 sayı ile galibiyetin mimarları arasında yer alırken SSB takımında ise Serdar Karagüç ve Levent Eren 10’ar sayı üretti. İki takımın da karşılıklı basketlerle birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandığı ilk çeyreği Mutlu Gazel’in sayılarıyla TCMB 8-12 önde tamamladı. İkinci çeyreğe topu içeri indirerek başlayan ve kolay sayılar bulan TCMB, Emrah Uslu ve Çağrı Sarıkaya’nın basketleri sonrasında farkı 12 sayıya çıkarttı (10-22). Serdar Karagüç ve

Levent Eren ile farkı eritmeye çalışan SSB karşısında soyunma odasına TCMB 18-24 önde gitti. Üçüncü çeyreğe farkı 1 sayıya indirerek etkili başlayan SSB, Levent Eren ile boyalı alanı iyi kullandı. Mutlu Gazel ile hücumda toparlanan TCMB, farkı 17 sayıya çıkartırken son çeyreğe 30-47 önde girdi. Final bölümünde de farklı üstünlüğünü koruyan TCMB, maçtan da 37-64 galip ayrıldı.

2. Haftanın Ardından



CBL Ankara’da 2019-2020 sezonun ikinci haftası oynanan 7 maç ile geride kaldı. Haftayı EPDK, Tusaş, ADO, Aselsan, Enerjisa, STM ve TCMB takımları galibiyetle kaptı.

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan seviye tespit grupları 2. hafta maçları sonunda Bilkent Holding takımını 51-46 mağlup eden STM “Haftanın Takımı” oldu. STM takımının Antrenörü Bahadır Kıratlıoğlu “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Kaan Özelçi ise 40 dakika sahada kaldığı maçta 13 sayı-12 ribaund-7 asist-3 top çalma-2 blokluk performansı ile 23 verimlilik puanına imza attı ve “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;



Burak Güzeller (Tusaş)

İlkay Arıöz (EPDK)

Cem Doğaneli (Enerjisa)

Mutlu Gazel (TCMB)

Emirhan Taş (Türkiye Petrolleri)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Aselsan (72-22)

Haftanın En Fazla Ribaund alan Takımı: Tusaş (69)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Tusaş (26)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Aselsan (29)

Haftanın En Fazla Hızılı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Aselsan (41)

En Fazla Blok Yapan Takım: Vakıfbank-STM (6)



2.Hafta Maç Sonuçları



EPDK-Limak Holding:51-50

Tusaş-Eti Maden:83-36

Türkiye Petrolleri-ADO:42-61

Aselsan-Vakıfbank:72-22

Enerjisa-TC Hazine ve Maliye B.:63-53

STM-Bilkent Holding:51-46

TC SSB-TC Merkez Bankası:37-64