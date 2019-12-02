Balıkesirspor - Hatayspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 13. haftasında Balıkesirspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem YASİN KOL yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Balıkesir Atatürk
Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Serdar Güncü, Nermın Hodzıc, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak
Teknik Direktör:
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Hatayspor: Soner Örnek, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli, Mesut Çaytemel, Furkan Şeker, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
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Hakem: YASİN KOL, SERDAR DİYADİN, MUHAMMET YUMAK, ADEM CİNEK
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