Karşıyaka - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında Karşıyaka ile Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 18:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERHAD ÜRKMEZ yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: İzmir Atatürk
Karşıyaka: Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Namık Barış Çelik, Metin Peker, Anıl Çıracı, Mehmet Aksoy, Özgür Güler, Muhammet Fatih Öztekin
Teknik Direktör:
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Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Ferhat Katipoğlu, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin
Teknik Direktör:
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Hakem: SERHAD ÜRKMEZ, MEHMET VARGÜN, EROL ERNEK, AYTAÇ ÇOBANOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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