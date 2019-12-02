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Karşıyaka - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...
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KARŞIYAKA - TURGUTLUSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Karşıyaka - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında Karşıyaka ile Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Karşıyaka - Turgutluspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 15. haftasında Karşıyaka ile Turgutluspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 18:00'da İzmir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem SERHAD ÜRKMEZ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: İzmir Atatürk

Karşıyaka: Cenk Özbey, Mustafa Aşan, Arif Cılak, Doğukan İnci, Hakan Kuş, Namık Barış Çelik, Metin Peker, Anıl Çıracı, Mehmet Aksoy, Özgür Güler, Muhammet Fatih Öztekin

Teknik Direktör:

Turgutluspor: Fatih Demirlek, Hayrullah Çelik, Abdülkadir Akyıldız, Mithat Yaşar, Onur Garip, Mehmet Kuruoğlu, Yiğit Yöney, Ferhat Katipoğlu, Yasin Reis, Necmi Çoban, Emre Keskin

Teknik Direktör:

Hakem: SERHAD ÜRKMEZ, MEHMET VARGÜN, EROL ERNEK, AYTAÇ ÇOBANOĞLU

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