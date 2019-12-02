Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da

Haftanın Nabzı 11. bölümde nefes kesen Gençlerbirliği- BTC Turk Yeni Malatyaspor maçı ve analizleri, Ankaragücü'nün Alanyaspor'a farklı mağlubiyeti, Osmanlıspor'un 4 maçtır mağlup olması ve Keçiörengücü'nün Aktepe'de 34 maçlık yenilmezlik serisi Şeyda Öztürk'ün sunumu, Bülent Atlas ve Müjdat Yalman'ın yorumlarıyla bu akşam saat 20:00'da Klasspor Tv ekranlarında...

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