Set düellosunun galibi Spor Toto

İlk seti 28-26 önde kapatan Spor Toto, 2. sette konuk takıma nefes aldırırken kalan setlerde oyunuyla göz doldurdu.



Maç sonu Klasspor mikrofonlarına açıklama yapan baş antrenör Serdar Uslu '' Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Bizim açımızdan önemli bir maçı kazanmış olduk.'' dedi. Geçtiğimiz yıl Maliye Piyango'nun adının değiştirilerek Spor Toto teşkilatının resmi voleybol takımı olarak Efeler Ligi'nde yer almasını değerlendiren Uslu '' İmkanlarımız daha da arttı diyebilirim. Biz elimizden geleni yapıp bize yapılan desteklerin karşılığını vermek istiyoruz.'' diye ekledi.



11-12 Aralık'ta Kosova'da Challenge Kupası turlarının başlayacağı haberini veren baş antrenör '' Desteklerle ülkemizi en iyi şekilde temsil etme noktasındayız.'' diyerek kulübün gelecek performansının sinyalini verdi.



Spor Toto kulübünün pasör oyuncusu Arslan Ekşi '' Güzel bir galibiyet oldu. 2 saat 40 dakika mücadele verdik. Bu, voleybol karşılaşmaları için çok nadir bir şeydir.'' diyerek iki takımı da tebrik etti.