Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ PALABIYIK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra
Teknik Direktör:
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Galatasaray: Fernando Muslera, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Nascımento , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına
Teknik Direktör:
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Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, BAHATTİN ŞİMŞEK
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