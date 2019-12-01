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Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...
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TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Trabzonspor - Galatasaray maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ALİ PALABIYIK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Seyedmajıd Hosseını, Jose Ernesto Sosa, Nnaduzor Nwakaeme, Alexander Sorloth, John Obı Mıkel, Yusuf Sarı, Gaston Matıas Campı, Da Sılva Pereıra

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Adem Büyük, Younes Belhanda, Ryan Henk Donk, Ömer Bayram, Marıano Fılho, Nascımento , Yuto Nagatomo, Sofıane Feghoulı, Chrıstopher Nzonzı, Marıo Rene Junıor Lemına

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ PALABIYIK, SERKAN OLGUNCAN, SERKAN ÇİMEN, BAHATTİN ŞİMŞEK

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