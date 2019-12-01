Altay - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Menemen İlçe Stadı
Altay: Deniz Vural, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Özgür Özkaya
Teknik Direktör:
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Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Ferhat Kiraz, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan
Teknik Direktör:
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Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, UTKU TUNAVELİOĞLU, CEMİL TUNÇ, HASAN KAÇAR
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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