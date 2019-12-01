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Altay - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
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ALTAY - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Altay - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Altay - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 13. haftasında Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Menemen İlçe Stadı

Altay: Deniz Vural, Andreas Tatos, Yılmaz Özeren, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Özgür Özkaya

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Ekrem Kılıçarslan, Ferhat Kiraz, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Furgan Polat, Hakan Aslantaş, Mehmet Özcan

Teknik Direktör:

Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, UTKU TUNAVELİOĞLU, CEMİL TUNÇ, HASAN KAÇAR

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